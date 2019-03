«L’histoire sans fin» se termine bien pour les héritiers de Michael Ende

Berlin — Les héritiers de l’auteur allemand Michael Ende ont obtenu gain de cause jeudi en justice sur l’utilisation des droits sur l’oeuvre L’histoire sans fin, adaptée au cinéma. La Cour d’appel de Munich a jugé jeudi qu’ils devaient seuls bénéficier des droits de ce roman à succès publié en 1979 et de ses adaptations sur grand écran. L’histoire sans fin est considéré comme un classique de la littérature de jeunesse. Il a été l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques, dont une coproduction germano-américaine en 1984, réalisée par Wolfgang Petersen. Un avocat, qui avait servi en 1984 d’intermédiaire entre Ende et les producteurs du film, et le fils de l’auteur, décédé en 1995, se disputaient depuis plusieurs années le bénéfice de ces droits.