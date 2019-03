Le FTA appelle à la révolution par l’intime et par le spectaculaire

Photo: Festival TransAmériques

La 13e édition du Festival TransAmériques (FTA) se fera en zones d’émancipation. « Un grand souffle doit nous traverser de part en part afin de vraiment accéder à l’Autre. Sortir de soi, faire un pas de côté, adopter une autre perspective, écouter », explique son directeur artistique, Martin Faucher, qui levait le voile sur les 23 spectacles de danse et de théâtre de cette édition. Outre des retrouvailles avecet, déjà annoncées, le FTA fera briller l’humanité des Italiensavec Quasi niente et la folie exubérante depour Bacchantes — Prélude pour une purge. On fera connaissance avec plusieurs artistes de territoires variés, dont le Sud-Coréen(Cuckoo), la Polonaise(Fantasia) en théâtre ainsi que le Burkinabè(Kalakuta Republik) et l’Iranienne(Savušun) en danse. D’ici, on verra enfin les fruits du projet politico-social Constituons ! de, l’attendu SOIFS Matériaux deetde même que le travail de plusieurs autres artistes, dontet. Le festival se tiendra du 22 mai au 4 juin.