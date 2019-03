Les flâneurs

La poète punk du New York underground

Parce que la nuit de Brigitte Haentjens, sur un texte coécrit avec Dany Boudreault, est une œuvre de haute pulsation: celle de la chanteuse, performeuse, poète et auteure Patti Smith, figure phare de la contre-culture newyorkaise. Plus proche du spectacle musical que du théâtre, la pièce ne parvient pas tout à fait à remonter aux sources de la rage de cette brûlante diva et aurait pu être amputé d’une trentaine de minutes, mais les prestations des acteurs (dont celle de Céline Bonnier), la force des musiciens et le swing de cette lettre d’amour à une pasionaria des temps modernes valent vraiment le détour à l’Espace Go.