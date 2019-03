France: le prix Simone Veil à une Camerounaise, militante contre les violences faites aux femmes

Paris — Le président français, Emmanuel Macron, a remis vendredi le premier prix Simone Veil à la Camerounaise Aissa Doumara Ngatansou, qui gère une association d’aide aux victimes de viols et de mariages forcés dans son pays. « Je viens d’une contrée où le non-respect des droits des femmes ou leur méconnaissance amène les femmes à vivre des discriminations », des viols, les mariages forcés ou encore l’« utilisation des femmes comme bombes humaines », a déclaré Aissa Doumara Ngatansou en recevant ce prix « au nom d’une illustre dame ». Remis à l’occasion de la 42e Journée internationale des droits des femmes, il a été créé en hommage à l’ancienne ministre française Simone Veil, grande figure européenne et rescapée d’Auschwitz, décédée en 2017, et qui a préparé puis défendu avec succès à l’Assemblée nationale la loi de 1975 sur la légalisation de l’avortement en France. Ce prix est doté de 100 000 euros (environ 150 700 $CAN). S’exprimant devant un grand portrait en noir et blanc de Mme Veil, Aissa Doumara Ngatansou a dédié ce prix « à toutes les femmes victimes de violences et de mariages forcés, à toutes les rescapées de Boko Haram », le groupe djihadiste actif au Nigeria et dans les zones frontalières. Des milliers de femmes qui ont survécu à l’insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria sont toujours victimes d’abus, « obligées par les membres des forces de sécurité d’échanger des faveurs sexuelles contre de la nourriture », a ainsi dénoncé vendredi Amnesty International. M. Macron a salué l’« engagement de plus de vingt ans au service des femmes, mené dans le silence, parfois l’opprobre », d’Aissa Doumara Ngatansou. « Vous vous êtes indignée et vous n’avez pas cédé […] C’est un exemple de courage, celui de remettre en cause le poids des héritages », a-t-il ajouté. Le président a annoncé que la France allait consacrer 120 millions d’euros à un fonds pour soutenir « la lutte contre les violences et les discriminations faites aux femmes » dans le monde. Il a aussi souhaité que 2019 soit « une année utile pour les droits des femmes » à l’occasion de la présidence du G7 par la France.