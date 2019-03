Les flâneurs

Like is the new love

Il y a un brin de Vian dans La règle de (3), cette comédie romantique surréelle que signent Mikaël Gouin et Léane Labrèche-Dor. Ils y incarnent un couple se préparant à accueillir son premier enfant après trois années d’amour sans nuages. Ils choisissent de se séparer afin d’encapsuler cet amour pour toujours. Ils s’en remettent à une firme spécialisée en ruptures, dont le décalage jouissif est incarné par un Antoine Vézina survolté. Le tout reste léger, presque aérien, tout en distillant un sous-texte complexe qui rachète quelques longueurs vénielles.