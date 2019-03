Décès du critique littéraire et intellectuel Jean Starobinski

Paris — Le grand critique littéraire suisse Jean Starobinski, également médecin et auteur de plusieurs livres devenus des classiques de la critique contemporaine, est décédé lundi à l’âge de 98 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l’AFP. Spécialiste du XVIIIe siècle, « Staro », comme l’appelaient ses étudiants et ses proches, est connu pour son essai Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle, plusieurs fois réédité, ainsi que pour des ouvrages empruntant au domaine médico-psychiatrique, comme Histoire de la médecine ou Histoire du traitement de la mélancolie des origines à 1900.