Les flâneurs

Le chant du cygne de Vieux-Chauvet

Passé le travail éditorial un peu bâclé (Zellige), on retrouve dans Les rapaces la force de frappe, de colère et d’indignation politique et sociale de la formidable auteure haïtienne Marie Vieux- Chauvet. Ce texte, son chant du cygne, terminé en 1971 alors qu’elle est exilée à New York pour éviter la colère de «Papa Doc», complète bien, de manière plus modeste mais infiniment valable, son chef-d’œuvre Amour, colère et folie (Zulma). Le chat y mange le rat, les pauvres mangent le chat, et la police mange son prochain, dans cette ronde encore tristement contemporaine.