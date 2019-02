BBC et ITV veulent concurrencer Netflix au Royaume-Uni

Photo: Simon Maina Agence France-Presse

Londres — Les groupes de télévision britanniques BBC et ITV veulent concurrencer sur leur terrain Netflix et Amazon, prévoyant de lancer d’ici la fin de 2019 leur propre service de vidéo en ligne au Royaume-Uni, Britbox. BBC et ITV expliquaient mercredi être sur le point de conclure leurs négociations sur le lancement de cette plateforme qui proposera des programmes déjà diffusés ainsi que des séries originales.