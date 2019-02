Droit d’auteur: la réforme de l’UE franchit une nouvelle étape

Bruxelles — La réforme européenne du droit d’auteur a franchi une nouvelle étape avec l’adoption mardi du compromis trouvé par les États membres par 16 des 25 eurodéputés de la Commission affaires juridiques du Parlement européen. Désormais, il ne manque plus que le vote de l’ensemble des députés en plénière pour que soit adoptée cette réforme, très attendue par les médias et les créateurs, mais fustigée par les géants d’Internet et les partisans de la liberté sur la Toile. Ce vote aura très probablement lieu lors de la session du Parlement européen à Strasbourg, entre les 25 et 28 mars.