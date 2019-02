R. Kelly libéré sous caution après avoir plaidé non coupable à des accusations d’agressions sexuelles

Chicago — Le chanteur américain R. Kelly devait être remis en liberté sous caution lundi après avoir plaidé non coupable à des accusations d’agressions sexuelles sur quatre femmes, dont trois mineures. La vedette de R B a comparu dans la matinée devant un tribunal de Chicago, aux côtés de son avocat, qui s’est exprimé à sa place. Il avait les mains menottées dans le dos et portait une combinaison orange de détenu. La police du comté de Cook a indiqué dans l’après-midi que l’artiste allait être remis en liberté « dans l’heure » après avoir payé les 100 000 $ correspondant à 10 % de sa caution, fixée à un million de dollars. La prochaine audience se tiendra le 22 mars. Robert Sylvester Kelly, âgé de 52 ans, avait été placé en détention vendredi soir après s’être présenté à la police. La justice de Chicago a entamé des poursuites après la diffusion début janvier sur la chaîne Lifetime de la série documentaire en six parties Surviving R. Kelly. Cette dernière multiplie les témoignages sur « les agressions sexuelles, psychologiques et physiques » perpétrées par le chanteur.