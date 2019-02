Les flâneurs

Poésie insolite des cabinets de curiosité

L’aventure des cabinets de curiosité, qui épataient les visiteurs des collectionneurs aristocratiques européens entre le XVIe et le XIXe siècle, se voit transplantée au musée Pointe-à-Callière sous le titre Dans la chambre des merveilles. Surtout tiré du Musée des Confluences à Lyon, avec des prêts québécois et canadiens, les crânes, squelettes, oiseaux exotiques empaillés, coquillages, carapaces de tatou y côtoient de vrais trésors : armures japonaises, talismans de Madagascar et parures de plumes d’aras des autochtones de l’Amazonie. Au temps où des pans entiers du monde demeuraient mal connus et où les limites de la science laissaient planer les mystères et une aura de magie sur bien des artefacts, des plantes et des animaux, ces cabinets étaient et demeurent dans leur féerie une porte ouverte sur le rêve.