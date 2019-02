Une église du quartier Saint-Michel incendiée pour une 2e fois en 3 semaines

Pour la deuxième fois en trois semaines, le site d’une église du nord-est de Montréal inscrite au Répertoire du patrimoine culturel du Québec a été le théâtre d’un incendie, jeudi matin. Il s’agit de l’église catholique Saint-Bernardin-de-Sienne, située sur la 8e Avenue, dans le quartier Saint-Michel. Le 27 janvier dernier, le presbytère de l’église construite en 1955 et 1956 a été détruit par le feu. Jeudi, le début d’incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal. Cependant, des indices laissant croire que le feu pouvait être d’origine criminelle les ont incités à transmettre l’enquête à l’escouade des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal. L’intérêt de cette église repose sur la cohérence entre son architecture extérieure et intérieure, ses matériaux, ses oeuvres d’art et son mobilier.