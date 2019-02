Le MoMA de New York va fermer quatre mois pour des travaux

Photo: iStock

New York — Le Museum of Modern Art de New York va fermer ses portes durant quatre mois, de mi-juin à fin octobre, le temps de réaliser la dernière phase de travaux d’agrandissement, selon un communiqué publié mardi. À la réouverture le 21 octobre, le musée comptera 3600 mètres carrés d’espace d’exposition supplémentaires, soit un tiers de plus que la surface exploitée jusqu’ici (12 500 m2). Le projet, qui aura coûté 400 millions de dollars au total, visait non seulement à ajouter des galeries au musée, mais aussi à favoriser le dialogue entre les différentes formes d’arts visuels, peinture, mais aussi architecture, sculpture, photographie ou design. Le MoMA disposera également en son sein d’un nouveau lieu, baptisé The Studio, qui accueillera du spectacle vivant et des projections.