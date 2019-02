Un don de près d’un millier d’oeuvres inuites

Le Musée canadien de l’histoire a vu sa collection d’art inuit gonflée par un don d’envergure. La succession de l’historienne de l’art, femme d’affaires et philanthrope Margaret (Marmie) Perkins Hess a cédé près d’un millier d’oeuvres à l’établissement, notamment des sculptures, des estampes et quantité d’oeuvres « très riches » sur les plans visuel et historique. « Cette collection d’une ampleur et d’une qualité exceptionnelles est le fruit de l’attachement que cette ardente défenderesse de la culture canadienne et championne des artistes autochtones a voué au Nord et à ses habitants. Nous avons hâte de la faire connaître à de nouveaux publics », a déclaré le président-directeur général du musée, Mark O’Neill.