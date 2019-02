La presse étrangère dans le collimateur au Venezuela

Caracas — La presse étrangère subissait jeudi les conséquences de la crise politique au Venezuela avec notamment deux journalistes français interpellés, qui ont été expulsés du pays. En revanche, trois journalistes de l’agence espagnole EFE, initialement arrêtés, ont été autorisés à rester sur place et à poursuivre leur travail. Pierre Caillé et Baptiste des Monstiers, qui travaillent pour l’émission Quotidien du journaliste et animateur Yann Barthès sur la chaîne française TMC, « soulagés et un peu fatigués », « vont bien et vont quitter le Venezuela dans quelques heures », avait annoncé l’ambassadeur Romain Nadal en publiant deux photos des journalistes. Les jeunes reporters français, partis au Venezuela pour couvrir la crise politique en cours, filmaient le palais présidentiel mardi soir quand ils ont été interpellés, ont indiqué des sources diplomatiques à l’AFP. Ils ont été arrêtés avec « leur producteur dans le pays, Rolando Rodriguez », a précisé le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP). Le sort de Rolando Rodriguez n’était pas connu. L’Union européenne, tout comme l’Espagne, avait exigé leur libération. Un peu plus tôt jeudi, l’agence de presse espagnole EFE avait annoncé la libération de ses trois salariés. « Les journalistes libérés resteront au Venezuela et continueront » à travailler, a déclaré l’agence sur Twitter. Les journalistes concernés sont l’Espagnol Gonzalo Dominguez Loeda et les Colombiens Mauren Barriga Varas (vidéaste) et Leonardo Munoz (photographe).