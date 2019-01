Maxime-Claude L’Écuyer à Clermont-Ferrand

Le cinéaste québécois Maxime-Claude L’Écuyer vient de voir son projet de court métrage Résonance retenu par La Maison des scénaristes, en France et obtient ainsi une invitation officielle au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand, où l’occasion lui sera donnée de faire valoir son projet, le seul en provenance du Canada. « Le scénario Résonance, présente ce temps particulier de la maladie, celui du diagnostic et du choc subséquent ». Sur place, le cinéaste présentera dans le programme Décibels ! le vidéoclip Une mort hivernale, qu’il a réalisé pour le compte du groupe 1984 November Lane. On rappellera que Maxime-Claude L’Écuyer fut très remarqué en 2018 avec son court métrage Squad Leader TD-73028 Soliloquy, où un Stormtrooper issu de l’univers Star Wars récite un monologue tiré d’Hamlet.