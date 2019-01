Jean François Lippé directeur général du Festival de Granby

Ça bouge du côté du Festival international de la chanson de Granby, qui a annoncé jeudi la nomination de Jean François Lippé au poste de directeur général. Originaire de l’Estrie, M. Lippé connaît bien le milieu de la musique, ayant notamment agi comme consultant pour les Violons du Roy et La Chapelle de Québec, l’Orchestre Métropolitain et Analekta par le truchement de Lippé Communications. Actuellement directeur du marketing et des communications au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), M. Lippé entrera en fonction le 25 février prochain.