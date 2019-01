Jonas Mekas, l’«oeil-caméra» se ferme

Filmeur de génie, mais aussi poète, critique, passeur… Né Lituanien, Jonas Mekas fut l’un des plus grands cinéastes qu’ait connus l’Amérique, et un vaillant compagnon de la beauté, aux côtés d’Andy Warhol, John Lennon ou Jean Genet. Il est mort mercredi après 96 ans d’une vie qui valait bien des romans.

Il y a presque un an jour pour jour, un homme très âgé à l’allure de berger — son béret gris foncé, ses habits bleu roi — laissait résonner sa voix chantante, prédicateur et cinéaste sans foyer, entre les murs de la Cinémathèque française lors d’une rétrospective consacrée au cinéma lituanien : « Vous pouvez réaliser un film avec n’importe quelle caméra, voire pas de caméra du tout. Ça ne fait pas grande différence. » Voici les mots avisés d’un père du cinéma expérimental, d’un immense cinéaste tout court, d’un oeil-caméra, capable d’attirer et de retenir des vies entières, oeil qui vient de se clore à jamais. Jonas Mekas s’est éteint mercredi dans son sommeil, paisiblement, à l’âge de 96 ans.

Walden (1969), Lost Lost Lost (1976), Scenes from the Life of Andy Warhol (1990), This Side of Paradise (1999), As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (2000) : pour toujours et définitivement légende, le cinéaste underground, critique (fondateur de la revue Film Culture, chronique pour le Village Voice), poète et écrivain, a filmé de sa caméra Bolex, haché, attrapé depuis 1949 les égéries d’une Amérique pop, underground ou Fluxus (Andy Warhol, Jackie Kennedy, John Lennon, Yoko Ono, Zefiro Torna, le Velvet Underground…) avec la même force et la même délicatesse amoureuse et fragmentée que lorsque l’« oeil-caméra » retrouva sa mère en 1971, après vingt-sept ans d’exil loin de sa Lituanie natale (Réminiscences d’un voyage en Lituanie, 1972).

Une fois qu’on est parti de chez soi, on n’est plus jamais chez soi

C’est enfin avec des kilos de pellicules, qui se sont déversées comme la lumière d’un phare qui ne voudrait plus s’éteindre, qu’il captura Brooklyn la nuit, des enfants qui se battent à l’aide de faux pistolets, les acrobates vacillants et les lumières criardes d’un cirque (Notes on the Circus, 1966), ainsi qu’il se fit témoin des cris de manifestants pour la paix et d’autres chants des communautés lituaniennes rassemblées… Autant de séquences tremblotantes et discontinues, griffées, palpitantes comme un coeur aux battements irréguliers, images et sentiments en patchwork, vies en fragments, surimpressions, rêves attrapés du bout d’un filet, en somme une fresque et un total enregistrement du vivant.

« C’est ma nature de filmer tout ce que je traverse »

Né le 24 décembre 1922 dans une famille protestante au coeur du village de Semeniškiai, Jonas Mekas lit en douce — grâce à son oncle et quelques voisins gauchistes — Dumas, Hugo, Dickens, Gogol et Tourgueniev… En 1944, lui et son frère Adolfas se voient poussés à fuir un pays sous l’occupation allemande. Fuite manquée vers le Danemark. Tous deux connaissent les affres de la détention dans un camp de travail près de Hambourg, puis s’enfuient dans une ferme allemande du Schleswig-Holstein, jusqu’à sauter de trains bondés en camps de déplacés avant d’atteindre un soir (Jonas Mekas est alors âgé de 25 ans) le port de New York en 1949, scènes qu’il décrit dans son bouleversant Je n’avais nulle part où aller, journal écrit entre juillet 1944 et août 1955.

« Une fois qu’on est parti de chez soi, on n’est plus jamais chez soi. » Mais encore : « C’est ma nature de filmer tout ce que je traverse », peut-on aussi entendre dans Lost Lost Lost (1976) — l’un de ses fameux journaux filmés. Car l’homme, avec son frère, sitôt le pied sur la terre ferme, part s’acheter une caméra Bolex pour une toute petite poignée de dollars et commence à capter « des images et des sons enregistrés par une personne en exil ».

De longues errances à travers Manhattan, des passants-fantômes qui grouillent dans les rues, l’arrivée d’une nouvelle vague d’immigrants, une promenade à travers Greenwich Village, des policiers à cheval, les rushes datent de 1949 à 1963 et sont rassemblés plus de vingt ans plus tard sous ce titre qui entonne trois fois sans ponctuation le mot « perdu ». Mekas invoque une figure qui lui sert, dans un même mouvement, à donner corps et voix à son errance : « Oh, chante Ulysse, chante le désespoir de l’exil, chante le désespoir des petits pays ! Je vous ai vus, et j’ai pris des notes avec ma caméra. » Vibrante de tristesse, la voix hors champ de l’homme prolifère martèle et caresse le long de la pellicule. S’intègrent aussi des inserts rédigés à la machine à écrire qui annoncent les scènes à venir (« Quelque part dans le Connecticut », « Gambader avec Arlène et Edouard », « Au New York Theater »).

Incandescence avant-gardiste

« Je vis, donc je fais des films. Je fais des films, donc je vis » : son mythique Walden de trois heures, ramassé sous l’appellation ouverte « diaries, notes and sketchs » (« journaux, notes et croquis »), tourné en grande partie à New York entre 1964 et 1968, est un autre parcours du temps — on peut s’y glisser comme en sortir, puis mieux y revenir — à la vie comme au sommeil, le temps s’effile sous les rayons du soleil. On y perçoit l’ébullition d’une scène underground sixties — défilent là les saisons et les icônes, Allen Ginsberg, Jack Smith, Nico, Peter Kubelka… Gerard Malanga et Edie Sedgwick avec leur fameuse « danse du fouet » à l’occasion d’un concert du Velvet. Mekas tournoie dans cette incandescence avant-gardiste, et lui qui connaît si bien les effets du rejet ou d’être perçu comme « étranger » se fait fervent défenseur d’un cinéma marginal américain, d’autres formes nouvelles ou expérimentales, tout en luttant constamment contre la censure.

Anti-hollywoodien et critique passionné, il participe au lancement de la revue Film Culture en 1954 et devient responsable de la rubrique Movie Journal dans le Village Voice de 1958 à 1976 — il y acclame entre autres chefs-d’oeuvre Pull My Daisy des cinéastes Robert Frank et Alfred Leslie tout comme le travail de John Cassavetes.

En 1959, il forme avec d’autres compères et cinéastes (de Peter Bogdanovich à Lionel Rogosin en passant par Frank et Leslie) le New American Cinema Group — à la recherche d’une nouvelle vague américaine — puis la Film Maker’s Cooperative, société de distribution « non discriminatoire ». Ce combat l’amène à défendre et à projeter des films jugés sulfureux, tels Flaming Creatures de Jack Smith ou encore, en 1964, Un chant d’amour de Jean Genet, ce qui le conduira deux fois à passer par la case prison, mais le poussera d’autant plus à créer sa fameuse Anthology Film Archives en 1970, gigantesque cinémathèque du Lower East Side regroupant de nombreux films avant-gardistes passant du ciné porno d’Hoboken jusqu’aux fantaisies brûlantes d’un Kenneth Anger.

Mini-portraits très accélérés

Outre ses grandes fresques de vie, lorsqu’il retourne en Lituanie en 1971, ou lorsqu’il assemble son grand As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (qui couvre une période de 1970 à 1999), ce sont aussi ses petits films, ou mini-portraits, très accélérés, tels que Scenes from the life of Andy Warhol (1990) ou This Side of Paradise (1999), qui clignotent très fort en nous tandis qu’ailleurs la lumière s’éteint. Nous sommes en 1972 et l’été flamboie dans les Hamptons.

Lee Radziwill, soeur cadette de Jacqueline Kennedy Onassis, loue la demeure d’été d’Andy Warhol à Montauk et les services de Mekas afin que ce dernier enseigne aux enfants John F. Kennedy Jr. et Caroline Kennedy la photographie et la vidéo. On y voit Andy Warhol (que Mekas rencontra bien avant en 1962 par l’intermédiaire de Naomi Levine) y prendre en photo les adolescents qui se battent avec de la crème. Ils courent sur la plage, se chamaillent encore, disparaissent dans le temps, puis reviennent là. Les couleurs déchirent le cadre, les étincelles forment des abysses. Andy signe des polaroïds. En insert : « La vie était simple et stupide » s’inscrit en lettres capitales. Les images clignotent comme autant de paupières qui papillonnent vivement, avec des souvenirs qui s’échappent, menacés de filer pour toujours dans l’oubli. Mais Mekas les secoue, joue avec les photogrammes, rembobine, et de justesse les ramène à la surface, les lovant dans des boucles, leur soufflant de ne jamais partir.

Sa voix encore dans Lost Lost Lost : « Les vents m’ont amené ici, et je vous vois, et je vous enregistre. Je me demande si je vous ai jamais compris, si j’ai jamais vraiment compris ce que vous représentiez, ce que vous avez enduré. Mais j’étais là. Je n’étais qu’un passant, venu d’ailleurs, de complètement ailleurs, observant tout cela, avec ma caméra, et j’ai enregistré, j’ai enregistré tout cela. Je ne sais pas pourquoi. »

Pourquoi chercher le pourquoi ? Après avoir vécu des années en captivité, et d’autres années plus longues encore à se balader sur l’échine de l’errance, Jonas Mekas a simplement fait de son regard de tous les jours une caméra. Comme certains lient des amitiés par des biais divers, lui le faisait la Bolex greffée à l’oeil — ou tout autre dispositif et caméra cheap plus tard qui lui permit de continuer à la volée ces petites vidéos qu’il archiva jusqu’en novembre 2018 (comme en témoigne son site) : « J’étais avec vous. Je devais l’être, vous étiez, vous étiez, le sang de ma ville, le battement de son coeur. Je voulais prendre son pouls, ressentir son excitation. »

Mais tout d’un coup, un pouls s’est arrêté. De nombreuses fois aussi (comme lors de son dernier passage à Paris), Mekas conseillait à toutes les jeunes caboches de ne pas courir trop vite vers les écoles de cinéma, parfois très dur : « Ce sont des morgues. » D’autres fois plus expansif et coquin : « Si vous commencez à étudier le cinéma, vous allez commencer à faire des films comme tout le monde. »