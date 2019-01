Ça bouge du côté de la direction à LA SERRE – arts vivants

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Après 13 ans à insuffler sans compter idées et énergies à LA SERRE – arts vivants (un pôle de création né en 2015 des bases de l’OFFTA, lui-même fondé en 2007), sa cofondatrice Jasmine Catudal en quitte la direction. Sa décision a été accueillie avec « un pincement au coeur » par le conseil d’administration, qui a choisi de remettre la direction artistique et générale de l’organisme dans les seules mains de Vincent de Repentigny, jusqu’ici codirecteur et cofondateur de LA SERRE – arts vivants. Jasmine Catudal assurera une transition en douceur en restant, explique-t-elle, « dans le sillon de cette équipe pour mettre en place un nouveau poste qui me tient particulièrement à coeur, celui de dramaturge ». Son choix, a-t-elle précisé, est motivé par son désir de faire de LA SERRE – arts vivants un modèle de gouvernance capable de se renouveler constamment. Afin de favoriser la circulation des personnes et des idées, la nouvelle direction, conjointement avec le conseil d’administration, a d’ailleurs fait le choix de créer un poste de direction artistique et générale à mandat fixe. Ce mandat aura une durée de quatre ans et ne pourra être renouvelé qu’une seule fois, pour un maximum de huit ans.