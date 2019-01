Nathalie Letendre, la nouvelle directrice du Conservatoire

La nouvelle directrice générale du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, qui entrera en fonction le 4 février, a été nommée. Il s’agit de Nathalie Letendre, au parcours essentiellement axé sur l’administration et les communications: elle fut en effet directrice du service des communications et des affaires publiques à la TELUQ et porte-parole pour la Garde côtière canadienne. Issue de l’École nationale d’administration publique, Mme Letendre est aussi musicienne. Elle remplacera Marc Lalonde, parti à la direction générale des Grands Ballets canadiens de Montréal.