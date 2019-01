Alexandre Da Costa à la tête de l’Orchestre symphonique de Longueuil

Le conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) a annoncé mardi un important changement de garde. En poste depuis 25 ans, le maestro Marc David cédera sa place à Alexandre Da Costa, qui deviendra directeur artistique et chef attitré à compter de la saison 2019-2020. « La vision et le dynamisme d’Alexandre Da Costa donneront une nouvelle impulsion à notre orchestre, ce qui nous permettra de nous positionner comme un incontournable joyau culturel en Montérégie », a déclaré Jean-Marc Léveillé, président du conseil d’administration de l’orchestre. Le violoniste, soliste (plus de 25 CD solos) et jusqu’ici chef invité s’est dit prêt, après plusieurs années de préparation, à partager sa « vision de la musique dans une approche de collaboration et de travail d’équipe ».