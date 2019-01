Tout sous la bannière Phi

Changement de nom pour la DHC/ART Fondation pour l’art contemporain qui deviendra en 2019 la Fondation Phi pour l’art contemporain. Le changement, qui entrera en vigueur en avril prochain, vient de sa fondatrice et directrice, Phoebe Greenberg. La mécène montréalaise désirait réunir l’ensemble de ses activités dans le domaine des arts et de la culture sous une seule bannière, soit celle du pôle culturel et artistique multidisciplinaire Phi (qui exerce ses activités à partir du Centre Phi dans le Vieux-Montréal). La Fondation maintiendra son rôle d’ambassadeur et poursuivra sa mission actuelle visant à sensibiliser le public local, national et international à l’art contemporain. Ainsi, l’organisme réitère son engagement à proposer des expositions, des événements et des programmes éducatifs entièrement gratuits, a-t-on confirmé lundi.