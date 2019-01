L’OSM et Pro Musica ont annoncé l’annulation du récital du pianiste norvégien Leif Ove Andsnes programmé le samedi 26 janvier à la Maison symphonique de Montréal. Andsnes souffre d’une blessure au bras et doit interrompre sa tournée nord-américaine. Il n’y aura pas de pianiste de remplacement et les billets seront remboursés.