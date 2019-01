Karine Moses à la tête de Bell Média, Québec

Photo: Groupe CNW/Bell Média

C’est désormais Karine Moses qui sera présidente de Bell Média, Québec, a fait savoir lundi Bell Média. Elle aura la charge de toutes les activités de programmation, de production et de gestion des opérations pour les chaînes de langue française de Bell Média, y compris RDS. Relevant du président de Bell Média, Randy Lennox, elle continuera de diriger la division Astral et demeurera responsable des ventes au Québec. Karine Moses prend la place de Gerry Frappier, qui prendra sa retraite le 31 mars prochain. Cette dernière entend « poursuivre le travail remarquable » de son prédécesseur tout « en explorant de nouvelles avenues afin que [l’]entreprise s’adapte à l’industrie québécoise des médias, qui ne cesse d’évoluer ». Bell Média détient 30 stations de télévision locales, dont CTV, 30 chaînes spécialisées, dont RDS et TSN, et 4 services de télévision payante. C’est également le plus grand radiodiffuseur au pays.