Année de Vinci: l’échange France-Italie doit être «le plus correct possible»

Rome — Le ministre italien de la Culture, Alberto Bonisoli, estime que l’échange d’oeuvres entre la France et l’Italie à l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci et de Raphaël, en 2019 et 2020, doit « être le plus correct possible ». Le sujet est au coeur d’une polémique depuis que la secrétaire d’État italienne à la Culture, Lucia Borgonzoni, a remis en question en novembre 2018 un accord prévoyant que l’Italie prête à la France ses tableaux de De Vinci pour une exposition prévue au Louvre. « Léonard est Italien, il est seulement mort en France […]. Le prêt de ces tableaux au Louvre placerait l’Italie à la marge d’un événement culturel majeur », avait déclaré Lucia Borgonzoni.