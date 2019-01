Les flâneurs

Les poquées magnifiques

Vous me direz que l’année est encore jeune, mais je peux déjà vous annoncer que M’entends-tu ?, de Florence Longpré et Miryam Bouchard, sera dans mon top des séries de 2019 ! Mettant en scène un sublime trio d’actrices, Florence Longpré, Ève Landry et Mélissa Bédard, cette série tour à tour hilarante, percutante et déchirante propose une incursion crue, tendre et poétique dans le milieu de la pauvreté. Vous avez jusqu’au 6 janvier pour la regarder en rafale sur le site de Télé-Québec. Les plus patients d’entre vous pourront la savourer au petit écran dès le 16 janvier.