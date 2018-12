Mort de Claude Mesplède, grand spécialiste du polar

Photo: Jean-Marie David Wikicommons

Le critique littéraire français Claude Mesplède, grand spécialiste de la littérature policière francophone et étrangère, est décédé jeudi à l’âge de 79 ans, a annoncé son épouse Ida. Après avoir travaillé dans l’aviation, il était devenu par passion critique littéraire dans les années 1980. Il s’était taillé une solide réputation en France et à l’étranger, avait travaillé dans l’édition et présidé durant plusieurs années l’association 813 qui regroupe les « amis des littéraires policières ». Claude Mesplède était l’auteur de nombreux livres consacrés aux polars, dont plusieurs ouvrages de référence. Il avait notamment dirigé le Dictionnaire des littératures policières (éditions Joseph K.), un ouvrage encyclopédique surnommé « le Mesplède » par les amateurs de polars.