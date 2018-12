Netflix nommée «Artiste de l’année»

New York — La chaîne Netflix a été nommée « Artiste de l’année » par l’Associated Press. Elle a notamment devancé l’acteur, chanteur et réalisateur Donald Glover, la chanteuse Ariana Grande, l’acteur Bradley Cooper et l’ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama. Par ailleurs, un sondage mené par l’Associated Press indique que les Américains préfèrent les grands classiques de Noël aux nouveautés, autant en musique qu’au cinéma. Ainsi, It’s a Wonderful Life, réalisé par Frank Capra en 1946, est le film préféré du temps des Fêtes. Home Alone vient en 5e place. Sur le plan musical, Silent Night et Jingle Bells dominent, suivies d’une chanson plus récente, All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey.