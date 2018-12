Art des geeks, de Floriane Herrero

Art des geeks ★★★ 1/2 Floriane Herrero, Éditions de La Martinière «Jeunesse», Paris, 96 pages

Espèce de version moderne du pop art, le geek art trouve entre autres ses sources dans la culture populaire, la science-fiction, le jeu vidéo et le vaste univers des superhéros. Le livre Art des geeks offre une éclairante exploration de ce monde très riche, varié dans ses approches et ses formes. Si la couverture est assez peu alléchante et la typographie globale se révèle un peu ratée, les œuvres qui y sont reproduites méritent qu’on s’y attarde. Souvent de manière amusante, parfois grinçante, les artistes triturent la plupart du temps les figures mythiques, de Mario Bros à Batman, en passant par Darth Vader et Pikachu. Art des geeks plaira aux connaisseurs des œuvres cultes, mais des vignettes, aussi simples que riches, permettent aussi aux curieux d’y trouver leur compte et d’en apprendre beaucoup en peu de temps. Le livre fait même rêver à la création d’une exposition in situ dont il serait le catalogue. Un musée pour les rassembler tous ?