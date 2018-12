Le retour de Slava

Photo: Catherine Legault Le Devoir

Pour une cinquième fois, le spectacle Slava’s Snowshow, à cheval entre pantomime, humour et poésie, pose ses pénates dans la métropole québécoise l’espace d’une vingtaine de représentations, cette fois sur les planches du théâtre Saint-Denis. Jusqu’au 6 janvier, la troupe du célèbre clown russe Slava Polumin — qui fera grâce cette année de sa présence — proposera au public montréalais un événement interactif, visuel et musical « dans l’univers absurde et surréaliste de rêveurs en liberté ». Conçue pour s’adresser à différents publics, l’épopée théâtrale promet de faire retomber les adultes en enfance à travers une série de tableaux mettant notamment en scène « de fantasmagoriques créatures vertes aux longs chapeaux-oreilles » et une « hallucinante tempête de neige qui emporte toutes nos tristesses ».