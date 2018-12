Plongeon dans la mémoire foisonnante du NTE

Quarante ans à penser le théâtre, à l’éprouver et le tester, ça finit par faire beaucoup d’expériences et de souvenirs à protéger. Une plateforme a donc vu le jour récemment afin de fédérer les documents d’archives du Nouveau Théâtre expérimental (NTE) et de son ancêtre, le Théâtre expérimental de Montréal (TEM). Celle-ci rassemble une collection de documents écrits, sonores et vidéo qui témoignent de quatre décennies de création théâtrale, sous le signe de l’expérimentation. Développé par l’atelier de création numérique Folklore, le site propose deux façons de naviguer : une plus organisée, par catalogue, et une autre, plus ludique, à travers des parcours déjà tout tracés baptisés « voyages initiatiques ». Rendez-vous à archives.nte.qc.ca.