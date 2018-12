Geneviève Dulude-De Celles à la Berlinale

Photo: Colonelle Films

Le Québec comptera un film québécois de plus à Berlin. Après Denis Côté, retenu en compétition officielle avec Répertoire des villes disparues, voici que c’est le tour de Geneviève Dulude-De Celles de recevoir une invitation au Festival international du film de Berlin. Une colonie, qu’elle a écrit et réalisé, sera présenté dans la section Génération. Elle y raconte la transformation d’une adolescente, Mylia, écartelée entre l’hostilité de l’école secondaire et la cacophonie du nid familial. Cette présentation à Berlin marquera une première à l’international pour Une colonie, qui a connu un très beau parcours déjà en Amérique du Nord. Le film met en vedette Émilie Bierre, Irlande Côté, Jacob Whiteduck-Lavoie et Cassandra Gosselin Pelletier. La Berlinale se tiendra du 7 au 17 février prochains.