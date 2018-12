«Genèse» poursuit sa tournée en se posant à Rotterdam

Déjà bien garni, le carnet de bal du film Genèse, de Philippe Lesage, continue de se remplir. Lundi, Festival international du film de Rotterdam a annoncé sa présentation dans la section « Voices ». Une trentaine d’autres festivals ont ouvert leurs portes au film qui a déjà remporté sept prix, dont le dernier en lice est le Grand prix du meilleur film au Festival de Los Cabos, gagné le mois dernier. Écrit et réalisé par Philippe Lesage, Genèse met en vedette Théodore Pellerin et Noée Abita. Il raconte les premières amours tumultueuses d’adolescents, qui, plutôt que de se conformer aux règles, choisissent de revendiquer le droit d’être libres et d’aimer.