«Plaire, aimer et courir vite» remporte le prix Louis-Delluc

Paris — Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, une histoire d’amour entre deux hommes dans les années 1990 sur fond d’épidémie de sida, a remporté mercredi le prix Louis-Delluc, considéré comme le Goncourt du cinéma. « Ça me touche énormément », a réagi le réalisateur de 48 ans, à l’annonce de son prix, lors d’une cérémonie au Fouquet’s à Paris. S’inspirant de sa jeunesse, le film réunit à l’écran Pierre Deladonchamps, Vincent Lacoste et Denis Podalydès. Révélé dans L’inconnu du lac, le premier y incarne Jacques, un écrivain parisien, homosexuel et père d’un jeune garçon, qui fait la rencontre d’Arthur (Vincent Lacoste), un étudiant avec qui il entame une liaison. Ils vont s’aimer le temps d’un été alors que Jacques, malade du sida, sait qu’il n’a plus beaucoup de temps devant lui. Huit autres films étaient en lice pour ce prix, parmi lesquels Les frères Sisters de Jacques Audiard, récompensé à la Mostra de Venise, Mademoiselle de Joncquières d’Emmanuel Mouret et la comédie à succès Le grand bain de Gilles Lellouche.