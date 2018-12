Le chant de l’Éléphant

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Afin de célébrer dignement ses 10 ans, le projet Éléphant, initiative philanthropique de Pierre Karl Péladeau s’étant donné le mandat de restaurer et de numériser le patrimoine cinématographique québécois, offrira dimanche 2 décembre à 14 h un grand ciné-concert au cinéma Impérial. Gratuit, l’événement réunira une soixantaine de musiciens issus des orchestres symphoniques du collège Durocher Saint-Lambert et du collège Regina Assumpta, et du choeur d’enfants Les troubadours de l’École des jeunes de la Faculté de musique de l’Université de Montréal. Sur fond d’extraits de films, Louise Forestier, Lou Babin, Dominic Lorange, Danielle Ouimet, Marie-Élaine Thibert et Lise Thouin se relaieront pour entonner une sélection de chansons tirées d’une variété de longs métrages allant de IXE-13 (The French Canadian Dream) à La guerre des tuques (L’amour a pris son temps), en passant par Les mâles (Le temps est bon). « Réunir des jeunes de la relève pour cette célébration des 10 ans d’Éléphant n’est pas le fruit du hasard : c’est notamment pour eux que le projet Éléphant a été entrepris afin de préserver la mémoire de notre cinéma québécois pour les générations futures », explique Marie-José Raymond, cofondatrice d’Éléphant et directrice artistique du concert.