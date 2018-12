Les flâneurs

Maître turc sur son poirier

Je sais bien que certains cinéphiles trouvent interminable et souvent bavard le cinéma de Nuri Bilge Ceylan, mais que de grands moments il nous sert… Son Poirier sauvage, qui dure plus de trois heures, est une œuvre qui se gagne, comme son précédent Winter Sleep, palmé d’or à Cannes. Le héros antipathique, apprenti écrivain dans son bled turc, a beau nous soûler parfois, la lumière, les cadrages parfaits, les longs plans admirables d’hiver et de brouillard sous le chant du coq et les bêlements des moutons, une discussion à Istanbul entre le blanc-bec et un écrivain confirmé, le charisme de Murat Cemcir dans la peau du père joueur compulsif et un dénouement sublime sont des éléments précieux qui éblouissent.