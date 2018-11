Le poète et parolier Claude Péloquin n’est plus

Les paroles de Lindberg sont de lui; cette chanson interprétée par Louise Forestier et Robert Charlebois en 1969 est devenue l’hymne de la jeunesse psychédélique marquée par la Révolution tranquille, l’Expo 67, Mai 1968 et la Crise d’octobre. Sa collaboration en 1970 avec le sculpteur Jordi Bonnet a donné la célèbre phrase de la murale du Grand Théâtre de Québec : « Vous êtes pas écoeurés de mourir bande de caves ! C’est assez ! »

Le poète parolier Claude Péloquin vient lui-même de trépasser. Il est décédé dimanche à l’unité des soins palliatifs de l’hôpital Marie-Clarac. Il souffrait d’un cancer généralisé. Né à Montréal en 1942, il avait 76 ans.

Claude Péloquin entre sur la scène contre-culturelle dans les bouillonnantes années 1960 en publiant quelques recueils : Jéricho (1963), Les Essais rouges (1964), Les Mondes assujettis (1965), Calorifère (1966). Il se fait vite reconnaître comme parolier.

Après Lindberg, fruit d’une improvisation « bien arrosée » avec Charlebois et Forestier, et la bravade du Grand Théâtre avec Jordi Bonnet, il signe les paroles de Laissez-nous vous embrasser où vous avez mal (1972), sur des musiques de Jean Sauvageau, puis celles des Chants de l’éternité (1977) avec le multi-instrumentiste Michel Lefrançaois. Ces deux productions plus expérimentales tranchent avec la collaboration à l’album Super Position (1985) de Robert Charlebois, dans sa nouvelle mouture pop.

Claude Péloquin vit alors aux Bahamas. Il revient au Québec dans les années 1990 et commence une carrière de poète à la pige qui lui fait réaliser des « éloges poétiques » des corporations qui en font la commande. Cette carrière devait culminer avec l’écriture d’un poème qu’aurait lu le fondateur du Cirque du Soleil Guy Laliberté pendant son voyage de touriste de l’espace en 2009. La collaboration a échoué et c’est finalement l’écrivain Yann Martel qui a écrit le texte de la « mission poétique ».

D’autres détails suivront.