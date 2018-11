Au tour des Cowboys fringants de passer aux honneurs circassiens

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Après Beau Dommage, Robert Charlebois, Luc Plamondon et Les Colocs, la Série hommage du Cirque du Soleil se penchera sur le cas des Cowboys fringants, une formation musicale engagée qui, en 20 ans, a construit mille ponts dans la francophonie, sans jamais perdre ses fidèles sur la route. « Fédératrice et authentique », l’oeuvre de la formation québécoise se « prête à merveille » à la série créée et produite par 45 Degrees, a expliqué par voie de communiqué Yasmine Khalil, qui dirige cette division des événements et des projets spéciaux du Cirque du Soleil. En deux décennies, les Cowboys fringants ont publié une discographie riche de 15 albums, dans laquelle puisera le tandem formé par Jean-Guy Legault pour la mise en scène et Jean-Phi Goncalves pour la direction musicale et les arrangements. Le spectacle Série hommage — Les Cowboys fringants, imaginé par le Cirque du Soleil, sera présenté à l’amphithéâtre Cogeco, au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, à compter du 17 juillet 2019.