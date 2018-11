L’artiste Pierre Allard, cofondateur de l'ATSA, n’est plus

L’artiste québécois Pierre Allard, aussi cofondateur de l’organisme Quand l’art passe à l’action (ATSA), est décédé dimanche matin des suites d’un cancer fulgurant des poumons.

« Mon compagnon, dans la vie et dans la création, grand artiste aimé et apprécié de tous, mon gentil pirate, combattant pour la paix avec l’art et l’amour comme seule arme, tu es parti trop vite », a écrit sa conjointe Annie Roy sur la page Facebook de leur organisme lundi.

« Ce que nous pensions être un mal de dos et une pneumonie était les métastases d’un cancer généralisé en phase terminale », explique-t-elle en précisant que le couple avait appris la mauvaise nouvelle le 21 novembre dernier avant de voir son état se « dégrader de manière fulgurante » en seulement quelques jours.

D’autres détails suivront.