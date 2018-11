Spectacles et événements: l’avent culturel des familles

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le temps des Fêtes ne manque pas d’animation au Québec… Le Devoir vous propose quelques événements et spectacles familiaux pour cette période magique, dont plusieurs sont pratiquement devenus des traditions !

La féerie avec Québec Issime

Parmi les incontournables de Noël, le spectacle Décembre de la troupe Québec Issime reprend sa place pour une seizième saison à la Place des Arts. Une comédie musicale qui met la magie de Noël à l’honneur en donnant vie aux personnages du village sous l’arbre de Noël. Du 13 au 30 décembre à la salle Maisonneuve de la Place des Arts.

En plus, pour le plus grand bonheur des petits, le père Noël de Québec Issime sera de retour en compagnie de la Fée des étoiles dans Le petit Noël de Québec Issime. L’animation féerique et interactive prend place dans le décor du spectacle Décembre. Les 2 à 6 ans pourront chanter et bouger au rythme des chansons de Noël.

Vivre un Noël victorien

La demeure de sir George-Étienne Cartier prendra des airs de Fêtes une nouvelle fois cette année sur la rue Notre-Dame, à Montréal. À partir du mois de décembre, la maison de l’un des principaux artisans de la Confédération vous fera vivre un véritable voyage dans le temps avec Champagne, Charlotte et Crinoline. Noël victorien chez les Cartier. En vous conviant à découvrir les tendances d’un vrai Noël victorien, vous plongerez dans les traditions des Fêtes d’ici. Au cours de votre visite, apprenez l’histoire de coutumes encore pratiquées et le déroulement des préparatifs de Noël chez les bourgeois montréalais de 1867 tout en vous vêtissant d’accessoires de l’époque victorienne et en dégustant un champagne sucré typique du XIXe siècle. Une pause bien méritée de la frénésie du monde actuel durant laquelle vous pourrez aussi vous ressourcer autour d’un feu en dégustant une boisson chaude ou participer à un atelier de cartes de voeux d’antan.

Tournée de Nicolas Noël

Le père Noël et son lutin Grésille seront en tournée en novembre et en décembre dans plusieurs salles de spectacles du Québec. Dans Nicolas Noël — Les livres des enfants du monde, Étincelle, Frima et le père Nicolas tente de sauver Noël après un souhait malheureux qui pourrait gâcher la grande fête. Le spectacle parfait pour s’imprégner en famille de la magie du temps des Fêtes.

Montréal en Fêtes

Pour une sixième édition, le Vieux-Montréal s’animera au rythme de Noël du 20 au 31 décembre. Une parfaite sortie en famille pour vivre les festivités des Fêtes. La place Nordique accueillera des performances musicales, des zones de détente et un bar de dégustation de produits québécois. Plusieurs activités familiales sont aussi prévues, ainsi que la traditionnelle Veillée sur le Quai et le Party du Nouvel An.

Théâtre clownesque et cirque aux Gros Becs

Le jongleur, acrobate et clown Jamie Adkins prend ses quartiers au Théâtre jeunesse Les Gros Becs à Québec du 6 au 17 décembre pour Espièglerie. Accompagné par une musicienne, il déploie tous ses talents en arts du cirque dans un spectacle des fêtes aussi original qu’impressionnant.

Il était une fois l’opéra

Une initiation à l’opéra et à la voix lyrique aux saveurs sucrées dans la salle Piano Nobile de la Place des Arts. C’est ce que propose l’Opéra-bonbon présenté par la Place des Arts et Jeunesses Musicales Canada. Entre chansons et drôleries, le spectacle revisite un conte bien connu des gourmands, celui d’Hansel et Gretel. La représentation a lieu le 9 décembre à 11 h. À 10 h 20, la formule sons et brioches propose un petit déjeuner, ainsi que des jeux, jeux-questionnaires et animation avec Gaspart et Dahlia.

