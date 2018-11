Noël, c’est fait pour jouer dehors

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Entre glissades, réunions de famille et promenades en raquettes, entre chocolat chaud, casse-tête et cinéma, on vous propose des sorties en famille tout simplement pour le plaisir d’être ensemble.

Noël dans le parc

Au cœur de Montréal, à la place Émilie-Gamelin, au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et au parc Lahaie, c’est Noël dans le parc (noeldansleparc.com) du 1er au 25 décembre, avec plus de 100 spectacles et animations gratuites.

Quand on passe en soirée, le village féerique s’illumine. En son centre s’érigent une énorme cabane en bois rond, une balancelle, un enclos à moutons et un arbre à souhaits. Autour du feu, on peut faire griller des saucisses et des guimauves en compagnie d’artistes du cirque, de jongleurs, de conteurs, de clowns et de marionnettes géantes. Les samedis et dimanches, on propose des balades en carriole où un conteur ajoute une note de fantastique à la balade le long de l’avenue du Mont-Royal. Il ne faut pas manquer la marche au flambeau du 8 décembre, où en échange d’un don — un jouet ou de la nourriture — qui sera remis à Moisson Montréal, on se procure un flambeau pour déambuler du parc des Compagnons jusqu’au parc Lafontaine. Magie assurée !

Noël dans le parc est une initiative de l’Auguste Théâtre, un organisme sans but lucratif qui organise le festival depuis 25 ans. Pour l’organisme, la vente de sapins représente une grande part des revenus du festival. Il ne faut donc pas se gêner pour se procurer ici le plus beau des sapins baumiers, qui pourra être livré directement à votre porte sur l’île de Montréal.

Noël à Saint-Élie-de-Caxton

Depuis 11 ans, la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton est devenue un incontournable du temps des Fêtes. Animée par l’esprit de Fred Pellerin, dès le 7 décembre et jusqu’au 2 janvier, c’est la Féerie de Noël (tourisme.st-elie-de-caxton.ca). Le clou de cet événement est bien sûr la balade en carriole dans les rues du village, où l’on diffuse un conte inédit du fameux conteur. La carriole s’arrête à l’église pour une portion du conte sur vidéo et terminera sa course au Garage de la culture… Il est indispensable de réserver la balade.

Une patinoire festive

Le 8 décembre prochain, c’est l’inauguration de la saison 2018-2019 de la patinoire Natrel du Vieux-Port de Montréal (vieuxportdemontreal.com). Peu importe la météo, ici, la glace est toujours idéale, et l’endroit vaut le détour avec son panorama sur le fleuve d’un côté et sur les édifices du Vieux-Montréal de l’autre. Il est possible de louer des patins et, si vous ressemblez plus à Bambi sur la glace qu’à Jonathan Drouin, on y donne aussi des cours d’initiation au patin.

Une balade illuminée

Festi Lumière à l’Aquarium du Québec, c’est une balade dans un parcours extérieur illuminé de plus de 500 000 DEL. Du 20 décembre au 10 mars, les jardins autour des pavillons ont été transformés en forêt enchantée avec des structures d’animaux marins illuminées et des projections lumineuses. Musique festive, glissades et jeux gonflables seront de la partie, et on pourra se réchauffer autour d’un foyer extérieur.