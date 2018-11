Les flâneurs

La bête humaine

Le titre seul intrigue : La philosophie à l’abattoir. Le sous-titre renchérit : Réflexions sur le bacon, l’empathie et l’éthique animale. Il s’agit du 14e essai publié dans la collection « Documents » du magazine Nouveau Projet. Cette fois, l’analyse de Christiane Bailey et Jean-François Labonté traite de nos rapports aux animaux en présentant avec une clarté exemplaire les arguments éthiques, politiques et juridiques pour changer radicalement la manière humaine de les concevoir et de les traiter. La cause animale est une de celles qui se développent le plus rapidement, ne serait-ce que pour des questions écologiques. Le XXIe siècle sera profondément marqué par la lutte pour cesser d’exploiter les animaux, et ce petit livre fournit le manuel de base à ceux et celles qui veulent transformer le monde, ne serait-ce qu’un repas à la fois.