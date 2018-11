Chine: 10 ans de prison pour des écrits homoérotiques

Pékin — Une écrivaine chinoise a été condamnée à dix ans de prison pour avoir rédigé un roman contenant des scènes crues de sexe entre homosexuels et avoir diffusé des milliers d’ouvrages homoérotiques, un jugement considéré comme sévère, même en Chine, a rapporté le quotidien Global Times. L’auteure, dont le nom de plume est Tianyi, a attiré l’attention des autorités après que l’un de ses livres, décrivant une relation sexuelle entre un professeur et son étudiant, Gongzhan, est devenu viral l’année dernière, a expliqué le journal. En plus de Gongzhan, Tianyi a diffusé quelque 7000 livres « pornographiques », la plupart liés à l’homosexualité, qui lui ont permis d’encaisser 150 000 yuans (28 465 dollars canadiens) de « profits illégaux », selon la police de Wuhu, une ville de la province de l’Anhui, citée par le Global Times. Elle a fait appel de sa condamnation prononcée le 31 octobre, selon des médias locaux. La peine qui lui a été infligée a été vivement critiquée sur le site de microblogue chinois Weibo, dont bon nombre d’utilisateurs soulignaient qu’elle était aussi lourde que pour des crimes comme le viol — passible de trois à dix ans de prison. Le sujet peine en revanche à gagner le théâtre ou le cinéma. Il est même proscrit à la télévision et sur les plateformes de streaming, même si l’homosexualité a cessé d’être officiellement considérée comme un crime en 1997 et comme une maladie mentale en 2001. Ces dernières semaines, Pékin a accru la répression des « publications illégales » en ligne, vaste catégorie incluant la pornographie comme les ouvrages « mettant en danger l’unité nationale » ou « perturbant l’ordre social ».