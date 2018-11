Le prix Sobey à Kapwani Kiwanga

C’est l’Ontarienne Kapwani Kiwanga qui remporte le prix Sobey pour les arts 2018. Lors du gala annuel du prix Sobey pour les arts, mercredi, le jury a vanté l’engagement critique et la grande force visuelle du travail de l’artiste, qui réinterprète « les complexités et périphéries de l’histoire », révélant ainsi « les effets planétaires du projet colonial ». Kapwani Kiwanga est la quinzième artiste canadienne de 40 ans ou moins à obtenir ce prix assorti d’une bourse de 100 000 $. Les quatre autres finalistes — Jordan Bennett, Jon Rafman, Joi T. Arcand et Jeneen Frei Njootli — recevront chacun 25 000 $. Le jury était présidé par la conservatrice principale de l’art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada, Josée Drouin-Brisebois.