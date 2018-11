Les libraires font connaître leurs chouchous

Photo: La Pastèque

Ça bruissait mercredi au Salon du livre de Montréal alors que les comités de sélection du Prix des libraires levaient le voile sur les finalistes de l’édition 2019. En tout, 52 titres ont fait leur chemin sur ces listes toujours très suivies. Du côté des romans, on a vu apparaître trois livres aussi sélectionnés pour le Prix littéraire des collégiens (suspendu dans la tourmente Amazon) : Ce qu’on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réhel (Del Busso), Les villes de papier, de Dominique Fortier (Alto) et Querelle de Roberval, de Kevin Lambert (Heliotrope). En bédé, le déjà très primé Vogue la valise, l’intégrale de Siris (La Pastèque) est là, de même que L’esprit du camp, tome 2 d’Axelle Lenoir et Cab (Studio Lounak) et La vie d’artiste de Catherine Ocelot (Mécanique générale).