Un des fondateurs du festival de Stratford, Douglas Rain, est mort à 90 ans

Photo: Terry Manzo La Presse canadienne

Stratford — Le réputé festival théâtral de Stratford en Ontario est en deuil. Douglas Rain, l’un de ses fondateurs, est mort dimanche à l’âge de 90 ans. « Le théâtre canadien a perdu l’un de ses acteurs les plus talentueux, l’un des phares de son essor, a déclaré le directeur artistique du festival, Antoni Cimolino, dans un communiqué de presse. Douglas Rain était un artiste rare : un acteur profondément admiré par ses collègues. » Le festival a indiqué que M. Rain est mort de causes naturelles à Stratford, là où il a posé les fondations de sa grande carrière de comédien. M. Rain était l’un des rares fondateurs de l’événement — créé en 1952 — à être encore en vie, selon le festival. Il a joué sur les scènes pendant environ 45 ans, devenant « l’un des hommes les plus respectés du milieu ». Il pouvait interpréter une grande variété de rôles. Il a notamment joué Malvolio dans La nuit des rois, le prince Hal dans Henri IV, première partie et le rôle-titre de la pièce La vie et la mort du roi Jean, toutes des pièces écrites par William Shakespeare. Douglas Rain a laissé « une marque indélébile sur la culture populaire » en prêtant sa voix à l’ordinateur Carl 500 (Hal 9000 en version originale) dans le désormais classique de la science-fiction 2001, l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick. Né à Winnipeg en 1928, Douglas Rain a amorcé sa carrière en jouant des pièces de théâtre à la radio de la CBC à titre de comédien enfant. Il a aussi été narrateur à l’Office national du film. Il a été candidat à un prix Tony en 1972 pour son rôle de Willam Cecil dans la pièce Vivat ! Vivat Regina !. La prochaine production du festival de Stratford, Othello, sera dédiée à Douglas Rain, a annoncé M. Cimolino.