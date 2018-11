Patsy Van Roost et Roger Sinha, Prix Charles-Biddle

Ils sont maintenant deux à se partager le prix Charles-Biddle, qui souligne l’apport exceptionnel d’une personne immigrante au développement culturel et artistique du Québec. D’ici, c’est la magie de l’artiste multidisciplinaire Patsy Van Roost, dite la fée du Mile End qui a charmé le jury de cette édition. C’est l’ouverture du chorégraphe Roger Sinha qui a fait de même à l’international. Le jury a vu dans le parcours des deux créateurs des points d’ancrage similaires, saluant leur « sensibilité toute personnelle » et leur « volonté de multiplier, par leur art, les contacts directs avec les gens de leur communauté ». Une mention « Coup de coeur du jury » a été remise au peintre, sculpteur et ethnographe d’origine française André Michel, dans le but de souligner son parcours exceptionnel.