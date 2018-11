Alanis Obomsawin inscrite à même le tissu urbain

Photo: Olivier Bousquet

Au tour de la grande Alanis Obomsawin de voir ses traits et ses couleurs inscrits à même le tissu urbain de la métropole. Sujet de la 20e murale de la collection Les bâtisseurs culturels montréalais de MU, la cinéaste abénaquise a été immortalisée par l’artiste attikamek Meky Ottawa, dont le travail a été inauguré lundi. Pour ce portrait rêvé tiré d’une photo de la cinéaste au Festival de folklore Mariposa en 1970, Meky Ottawa a opté pour une symbolique forte déclinée dans des tons où le vert et le bleu prédominent. Il y apparaît aux côtés d’enfants de Moose Factory avec qui il lui arrivait de jouer pendant la récréation. La murale est située sur l’avenue Lincoln à l’angle d’Atwater, dans le quartier même où Mme Obomsawin réside depuis plus de cinquante ans.