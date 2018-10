Les flâneurs

Ensorcelante Elisapie

Plus The Ballad of the Runaway Girl berce l’automne, plus le chant d’Elisapie s’incruste dans l’inconscient de notre maisonnée. Il y a de la magie dans les incantations douloureuses, les rythmes fiévreux et les fantômes en quête d’apaisement qui peuplent ce bel album en forme de conte sociopolitique. On y retrouve la noirceur d’un Cohen (ses choeurs endoloris, ses prières à l’unisson) couplée à la prose au scalpel d’un Desjardins (le quotidien sans fard, la douleur accueillie). Et tout autour, la beauté pure d’une langue et d’une culture multiple — anglaise, inuite, française —, revendiquée.