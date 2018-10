Des festivals demandent l’aide d’Ottawa

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Une quarantaine de festivals et d’événements au Québec et au Canada se sont unis pour demander l’aide du gouvernement fédéral, notamment pour pallier la hausse importante des coûts en sécurité qu’ils ont subie au fil des ans. Un plan à cet effet a été soumis à Ottawa par l’association Festivals et événements majeurs Canada (FAME) et le Regroupement des événements majeurs internationaux (REMI). Le plan demande notamment au fédéral d’aider les festivals à demeurer sécuritaires, à un moment où la croissance des coûts en matière de sécurité « représente désormais [pour eux] un poids important ». FAME et le REMI représentent 46 festivals et événements allant du Festival international de jazz de Montréal au Festival international du film de Toronto, en passant par le Carnaval de Québec, le Festival western de St-Tite et l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Martin Roy a indiqué que l’association a présenté à Ottawa, dans le cadre des consultations prébudgétaires, un mémoire reprenant les demandes des festivals et événements.